Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции

Азербайджан, Грузия, Германия, Черногория, Северная Македония и Греция экстрадировали в Турцию 15 человек, находившихся в розыске по "красному уведомлению" Интерпола.

Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что экстрадированные лица обвиняются в умышленном убийстве, покушении на убийство, торговле наркотиками, кражах и мошенничестве.