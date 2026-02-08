Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции
В регионе
- 08 февраля, 2026
- 12:03
Азербайджан, Грузия, Германия, Черногория, Северная Македония и Греция экстрадировали в Турцию 15 человек, находившихся в розыске по "красному уведомлению" Интерпола.
Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.
Отмечается, что экстрадированные лица обвиняются в умышленном убийстве, покушении на убийство, торговле наркотиками, кражах и мошенничестве.
“15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2026
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız;
-“Tasarlayarak… pic.twitter.com/PuknRv0plm
Последние новости
12:46
Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программыВ регионе
12:44
Балабей Агаев: Соревнованя были сложными, но я хорошо подготовилсяИндивидуальные
12:30
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачностьЭкология
12:21
При пожаре в жилом доме в Хомсе пять человек погибли, 10 пострадалиДругие страны
12:05
В Баку в магазине произошел пожарПроисшествия
12:03
Видео
Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц ТурцииВ регионе
11:51
В Таиланде проходят досрочные парламентские выборы и референдумДругие страны
11:35
В Кабуле при взрыве газового баллона в доме погибли 8 человекДругие страны
11:22