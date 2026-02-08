Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 12:03
    Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции

    Азербайджан, Грузия, Германия, Черногория, Северная Македония и Греция экстрадировали в Турцию 15 человек, находившихся в розыске по "красному уведомлению" Интерпола.

    Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.

    Отмечается, что экстрадированные лица обвиняются в умышленном убийстве, покушении на убийство, торговле наркотиками, кражах и мошенничестве.

    Видео
    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib
    Лента новостей