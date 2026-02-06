İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 21:19
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun təyinatları məlum olub

    Misli Premyer Liqasında XIX turun təyinatları məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, lider "Sabah"la "Araz-Naxçıvan" arasındakı qarşılaşmanı Tural Qurbanov idarə edəcək.

    "Şamaxı" – "Qarabağ" matçına isə Kamal Umudlu təyinat alıb.

    8 fevral

    16:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Müslüm Əliyev, Əli Əliyev

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Emin Əliyev

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov

    "Bank Respublika Arena"

    18:30. "Sumqayıt" – "Zirə"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, Alik Yunusov

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Kamran Əliyev

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    9 fevral

    14:30. "İmişli" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Elşad Abdullayev

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultni

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

    Quba OİK stadionu

    18:30. "Turan Tovuz" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Kamran Bayramov, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov

    VAR: Nicat İsmayıllı

    AVAR: Pərvin Talıbov

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

    "Azersun Arena"

    10 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Ruslan Quliyev

    VAR: Kamranbəy Rəhimov

    AVAR: Eyyub İbrahimov

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov

    VAR: Cavid Cəlilov

    AVAR: Elvin Bayramov

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov

    "Palms Sports Arena"

    Futbol xəbərləri Premyer Liqa hakim təyinatları

