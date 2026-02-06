İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: "Hizbullah"ın kəşfiyyat rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 21:38
    KİV: Hizbullahın kəşfiyyat rəhbəri istefa verib

    "Hizbullah"ın kəşfiyyat rəhbəri Vafik Safa cümə günü vəzifəsini tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Janoubia" xəbər portalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təşkilatın rəhbərliyi elə həmin gün onun istefa ərizəsini qəbul edib.

    Mənbələr Safanın gedişini yanvar ayında hərəkatda aparılan və onun rəhbərlik etdiyi xüsusi bölməyə təsir edən islahatlarla əlaqələndirirlər. Safanın səlahiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılsa da, o, işdən çıxarılmırdı.

    Portalın məlumatına görə, onun vəzifəsini müvəqqəti olaraq Hacı Sacid kimi də tanınan Hüseyn Bərade tutub.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ilin oktyabrın 10-da İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Livan paytaxtının mərkəzinə endirdiyi zərbədən sonra Safa ağır yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Safa hərəkatın həmin il sentyabrın 27-də öldürülən keçmiş baş katib Şeyx Həsən Nəsrullaha yaxın olub. O, Livan daxilində və xaricində mühüm vasitəçilik missiyalarını yerinə yetirib.

    Vafik Safa istefa
    Janoubia: Глава разведки "Хезболлах" ушел с поста

    Son xəbərlər

    22:20

    Kriptovalyuta bazarı bir gündə 436 mindən çox mövqe itirib

    Maliyyə
    22:06

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    21:46

    Baş katib: ATƏT Avropada müharibənin qarşısını almağa çalışır

    Digər ölkələr
    21:38

    KİV: "Hizbullah"ın kəşfiyyat rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    21:33

    AŞF prezidenti: Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondunun artırılması nəzərdə tutulub

    Fərdi
    21:24

    Rauf Məmmədov: Azərbaycan çempionatında gənc və potensiallı şahmatçılar çoxluq təşkil edir

    Fərdi
    21:19

    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun təyinatları məlum olub

    Futbol
    21:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    20:53

    Pakistan İslamabaddakı terror aktı ilə əlaqədar dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti