    Janoubia: Глава разведки Хезболлах ушел с поста

    Глава разведки движения "Хезболлах" Вафик Сафа покинул в пятницу занимаемый им пост.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

    По его информации, руководство организации в тот же день приняло его прошение об отставке.

    Источники в шиитской общине связывают уход Сафы с проведенной в январе реструктуризацией движения, которая затронула возглавляемое им спецподразделение. Полномочия Сафы были существенно сокращены, но он не был уволен.

    По сведениям портала, его обязанности временно переданы Хусейну Бараде, известному также под именем Хадж Саджид.

    Напомним, 10 октября 2024 года Сафа получил тяжелое ранение и был помещен в больницу после удара израильских ВВС по центральной части ливанской столицы. Сафа был близок к бывшему генеральному секретарю движения шейху Хасану Насрулле, который был убит 27 сентября того же года, он выполнял важные посреднические миссии внутри Ливана и за его пределами.

    Вафик Сафа шииты Ливан
    Лента новостей