КСИР атаковал авианосец USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами
В регионе
- 01 марта, 2026
- 17:55
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами в рамках операции "Правдивое обещание-4".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
"Вслед за вызывающими гордость действиями вооруженных сил Ирана и ударами по целям США и Израиля, авианосец USS Abraham Lincoln армии США был атакован четырьмя баллистическими ракетами", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что ВС Ирана наносят новую серию мощных ударов по объектам противника на суше и на море и продолжит их усиливать.
Последние новости
18:12
Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭДругие страны
18:08
Пезешкиан: Руководящий совет Ирана уже приступил к работе - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
18:01
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и ИзраиляВ регионе
17:55
КСИР атаковал авианосец USS Abraham Lincoln баллистическими ракетамиВ регионе
17:45
Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из ИранаВ регионе
17:40
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев взял бронзу Большого шлема в ТашкентеИндивидуальные
17:30
Израиль применил более 1,2 тыс. авиабомб для поражения целей в ИранеДругие страны
17:23
Шахбаз Шариф отложил визит в Россию из-за ситуации в Пакистане и регионеДругие страны
17:16
Видео