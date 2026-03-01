КСИР атаковал авианосец USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами в рамках операции "Правдивое обещание-4".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

"Вслед за вызывающими гордость действиями вооруженных сил Ирана и ударами по целям США и Израиля, авианосец USS Abraham Lincoln армии США был атакован четырьмя баллистическими ракетами", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что ВС Ирана наносят новую серию мощных ударов по объектам противника на суше и на море и продолжит их усиливать.