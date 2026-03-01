Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Джейхун Байрамов провел переговоры с заместителем премьер-министра Ирака

    Внешняя политика
    • 01 марта, 2026
    • 19:27
    Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном.

    В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу военной эскалации и напряженной ситуации в сфере безопасности, наблюдаемых на Ближнем Востоке.

    Было подчеркнуто, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, способных привести к росту напряженности, и отдавать приоритет дипломатическим каналам для урегулирования существующих разногласий.

    Министры отметили важность скоординированных усилий международного сообщества, подчеркнув, что защита гражданского населения и инфраструктуры является приоритетной задачей.

    В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

