Джейхун Байрамов провел переговоры с заместителем премьер-министра Ирака

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу военной эскалации и напряженной ситуации в сфере безопасности, наблюдаемых на Ближнем Востоке.

Было подчеркнуто, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, способных привести к росту напряженности, и отдавать приоритет дипломатическим каналам для урегулирования существующих разногласий.

Министры отметили важность скоординированных усилий международного сообщества, подчеркнув, что защита гражданского населения и инфраструктуры является приоритетной задачей.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.