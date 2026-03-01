Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главы МИД Азербайджана и Испании подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

    Внешняя политика
    • 01 марта, 2026
    • 19:44
    Главы МИД Азербайджана и Испании подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

    Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

    Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по поводу напряженной ситуации в сфере безопасности и военной эскалации в регионе Ближнего Востока.

    Была подчеркнута важность сохранения стабильности в регионе, а также отмечено значение дипломатических каналов и политического диалога для предотвращения дальнейшего обострения напряженности.

    В сложившихся условиях стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности иностранных граждан в зоне эскалации, а также возможного сотрудничества в связи с эвакуацией граждан Испании из Ирана через территорию Азербайджана в случае возникновения такой необходимости.

    МИД Азербайджана Испания Хосе Мануэль Альбарес Буэно Джейхун Байрамов Удары по Ирану
    Azərbaycan və İspaniyanın baş diplomatları regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar
    Azerbaijan, Spain discuss importance of maintaining regional stability

    Последние новости

    20:26

    Трамп о причинах удара по Ирану: Через две недели они могли бы получить ядерную боеголовку

    В регионе
    20:24

    CENTCOM опроверг заявление Ирана об ударе по авианосцу Abraham Lincoln - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:18

    Трамп: Операция США в Иране идет с опережением графика

    В регионе
    19:56

    США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана

    В регионе
    19:44

    Главы МИД Азербайджана и Испании подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

    Внешняя политика
    19:39

    Обсуждена эвакуация граждан Канады из Ирана через Азербайджан

    Внешняя политика
    19:35

    Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив

    В регионе
    19:27

    Джейхун Байрамов обсудил с вице-премьером Ирака эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    19:17

    КСИР атаковал еще несколько военных объектов в ОАЭ

    В регионе
    Лента новостей