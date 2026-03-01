КСИР атаковал еще несколько военных объектов в ОАЭ

В результате атаки двух иранских беспилотников на склад, расположенный на военно-морской базе "Ас-Салям" в Абу-Даби, произошло возгорание двух контейнеров.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным ведомства, инцидент привел к пожару на территории базы.

МИД ОАЭ также сообщил, что КСИР атаковал беспилотниками также французскую военно-морскую базу Кэмп-де-ла-Пэ, расположенную в Абу-Даби, пострадавших нет.

Ранее в районе Порт-Зайед в Абу-Даби прогремел взрыв. В порту начался пожар. Мощные взрывы также были слышны в районе отеля Khalidiya Palace Rayhaan в городе. Также о звуках взрывов сообщали очевидцы из района Даунтаун.