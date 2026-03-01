Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив

    • 01 марта, 2026
    • 19:35
    Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив или нарушать судоходство, проходящее через него.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

    По его словам, иранские власти на данном этапе не планируют предпринимать какие-либо меры, которые могли бы нарушить судоходство в Ормузском проливе.

    Ормузский пролив является жизненно важной логистической артерией, соединяющей страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иран и Оман - с глобальными рынками. Он также считается одним из самых загруженных морских маршрутов в мире: ежедневно через этот район проходят от 200 до 300 судов, а в часы пик движение осуществляется с интервалом до шести минут.

    По данным Управления энергетической информации США (EIA), через этот водный путь проходит около четверти мирового трафика нефти и нефтепродуктов, а также пятая часть мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), в основном поставляемого из Катара. Тот же источник отмечает, что 84% нефти и нефтепродуктов и 83% СПГ, транспортируемых через пролив, направляются в страны Азии - прежде всего в Китай, Индию, Японию и Южную Корею.

    Иран экспортирует через Ормузский пролив 90–99% своей нефти (нефть и газ составляют около 25% общего ВВП страны и 45% доходов государственного бюджета).

