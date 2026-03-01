İranın Hörmüz boğazını bağlamaq niyyəti yoxdur - RƏSMİ
- 01 mart, 2026
- 19:26
İranın Hörmüz boğazını bağlamaq və ya oradan keçən gəmiçiliyin hərəkətini pozmaq niyyəti yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Əl-Cəzirə" telekanalına verdiyi açıqlamada bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran hakimiyyəti bu mərhələdə Hörmüz boğazında gəmiçiliyi poza biləcək heç bir tədbir görməyi planlaşdırmır.
Hörmüz boğazı Fars körfəzi ölkələrini - Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər, Küveyt, Bəhreyn, İraq, İran və Omanı qlobal bazarlarla birləşdirən həyati əhəmiyyətli bir logistika arteriyasıdır. O, həmçinin dünyanın ən işlək gəmiçilik marşrutlarından biridir və gündə 200-300 gəmi, bəzən pik saatlarda altı dəqiqəlik fasilə ilə bu ərazidən keçir.
ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyasının məlumatına görə, su yolu qlobal neft və neft məhsulları trafikinin təxminən dörddə birini və əsasən Qətərdən gələn qlobal mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) ticarətinin beşdə birini təşkil edir. Eyni mənbə qeyd edir ki, boğazdan daşınan neft və neft məhsullarının 84%-i və mayeləşdirilmiş təbii qazın 83%-i Asiya ölkələrinə, əsasən Çin, Hindistan, Yaponiya və Cənubi Koreyaya göndərilir.
İran neft ixracının 90-99%-ni boğazdan ixrac edir (neft və qaz onun ümumi ÜDM-nin 25%-ni və büdcə gəlirlərinin 45%-ni təşkil edir).