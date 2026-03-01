Европейский союз призвал Албанию к сдержанности

Представительство Евросоюза в Албании в связи с прошедшими в стране протестами призвало политических акторов проявлять сдержанность.

Как сообщает балканское бюро агентства Report, в представительстве подчеркнули, что люди имеют право на свободные собрания.

Отмечается, что право на собрания должно реализовываться ответственно, с полным учетом верховенства закона и обеспечения безопасности всех лиц.

Также было подчеркнуто, что структура поддерживает важные реформы Албании на пути ее интеграции в ЕС.

Напомним, что вчера в столице Албании - Тирана - состоялась акция протеста оппозиции. В связи с акцией вокруг офиса премьер-министра были размещены полицейские силы. В ходе столкновений полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.