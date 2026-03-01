Avropa İttifaqı Albaniyaya çağırış edib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 20:56
    Avropa İttifaqının Albaniyadakı nümayəndəliyi ölkədə baş verən etirazlarla əlaqədar siyasi aktorları təmkinli olmağa çağırıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, nümayəndəlik insanların sərbəst toplaşma hüququnun olduğuna vurğu edib:

    Qeyd olunub ki, toplaşmaq hüququ məsuliyyətlə, qanun aliliyi və bütün şəxslərin təhlükəsizliyi tam şəkildə nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.

    Vurğulanıb ki, qurum Albaniyanın Aİ-yə inteqrasiya yolunda vacib islahatlarını dəstəkləyir.

    Qeyd edək ki, Albaniyanın paytaxtı Tiranada dünən müxalifətin etiraz aksiyası baş tutub. Aksiya ilə əlaqədar Baş nazirin ofisinin ətrafında polis qüvvələri yerləşdirilib. Qarşıdurma zamanı polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su ilə dağıtma tədbirləri tətbiq edib.

    Albaniya Avropa İttifaqı
    Европейский союз призвал Албанию к сдержанности

