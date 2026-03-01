Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 20:59
    Отправка паломников в умру из Узбекистана приостановлена

    Отправка паломников из Узбекистана в умру (малый хадж) приостановлена в связи с закрытием воздушного пространства и отменой авиарейсов в ряде стран Ближнего Востока.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Комитете по делам религий страны.

    "Министерство иностранных дел Республики Узбекистан рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны данного региона, а нашим соотечественникам, находящимся там, - усилить меры предосторожности. Учитывая сложившуюся ситуацию и в целях обеспечения безопасности граждан, поездки на умру, организуемые Духовным управлением мусульман Узбекистана и туроператорами, временно приостанавливаются", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что рейс Ташкент-Джидда, запланированный на 2 марта 2026 года, был отменен Духовным управлением мусульман Узбекистана.

    "О возобновлении авиасообщения будет дополнительно сообщено через официальные источники. Просим наших соотечественников с пониманием отнестись к данной ситуации и следовать официальной информации", - подчеркивается в заявлении.

