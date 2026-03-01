Отправка паломников в умру из Узбекистана приостановлена

Отправка паломников из Узбекистана в умру (малый хадж) приостановлена в связи с закрытием воздушного пространства и отменой авиарейсов в ряде стран Ближнего Востока.

Как сообщает Report, об этом заявили в Комитете по делам религий страны.

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны данного региона, а нашим соотечественникам, находящимся там, - усилить меры предосторожности. Учитывая сложившуюся ситуацию и в целях обеспечения безопасности граждан, поездки на умру, организуемые Духовным управлением мусульман Узбекистана и туроператорами, временно приостанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс Ташкент-Джидда, запланированный на 2 марта 2026 года, был отменен Духовным управлением мусульман Узбекистана.

"О возобновлении авиасообщения будет дополнительно сообщено через официальные источники. Просим наших соотечественников с пониманием отнестись к данной ситуации и следовать официальной информации", - подчеркивается в заявлении.