    Турецкие пограничники приведены в состояние повышенной готовности

    • 01 марта, 2026
    • 21:18
    Все пограничные подразделения Турции в связи с ситуацией в регионе приведены в состояние повышенной готовности и в режиме реального времени отслеживают происходящие события.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся в министерстве.

    Отмечается, что на встрече, посвящённой пограничной безопасности, было проведено детальное обсуждение развития ситуации в регионе и её глобальных последствий:

    "В этом контексте были рассмотрены ключевые вопросы, включая обеспечение пограничной безопасности на самом высоком уровне, дополнительные меры по борьбе с незаконной миграцией, кризисные сценарии и планы действий в чрезвычайных ситуациях, усиление межведомственной координации и наращивание местного потенциала", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции, опубликованном в социальной сети X.

    Министр подчеркнул, что Турция занимает бескомпромиссную позицию в вопросах пограничной безопасности, общественного порядка и управления миграцией, добавив, что региональные события отслеживаются в режиме реального времени, а все подразделения находятся в состоянии высокой готовности и продолжают выполнять возложенные на них задачи.

    В заседании также приняли участие руководители основных силовых структур.

    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

