İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 21:11
    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Türkiyədəki bütün sərhəd bölmələri bölgədəki vəziyyətlə əlaqədar olaraq yüksək hazırlıq vəziyyətindədir və hadisələri real vaxt rejimində izləyirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi nazirlikdə keçirilən təhlükəsizlik iclasında bildirib.

    Qeyd olunub ki, sərhəd təhlükəsizliyi üzrə görüşdə bölgədəki inkişaflar və onların qlobal təsirləri barədə ətraflı müzakirə aparılıb:

    "Bu kontekstdə sərhəd təhlükəsizliyimizi ən yüksək səviyyədə qorumaq, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə üçün əlavə tədbirlər, böhran ssenariləri və fövqəladə hallar planları, qurumlararası koordinasiyanın gücləndirilməsi və yerli potensialın artırılması da daxil olmaqla əsas məsələlər müzakirə edilib", - Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Nazir, Türkiyənin sərhəd təhlükəsizliyi, ictimai asayiş və miqrasiyanın idarə olunması məsələlərində güzəştsiz mövqe tutduğunu vurğulayaraq, regional hadisələrin real vaxt rejimində izlənildiyini və bütün bölmələrin yüksək hazırlıq vəziyyətində olduğunu və vəzifələrini yerinə yetirməyə davam etdiyini əlavə edib.

    Görüşdə həmçinin, əsas güc strukturlarının rəhbərliyi də iştirak edib.

    Türkiyə İrana qarşı hərbi güc
    Турецкие пограничники приведены в состояние повышенной готовности

    Son xəbərlər

    21:11

    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Region
    20:56

    Avropa İttifaqı Albaniyaya çağırış edib

    Digər ölkələr
    20:56

    Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Sabah" matçında qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:49

    İranda məktəbə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 165-a çatıb

    Region
    20:33

    Özbəkistan zəvvarların Ümrəyə göndərilməsini dayandırıb

    Region
    20:21

    Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" beynəlxalq turnirində ikinci olub

    Fərdi
    20:21

    İranın yeni rəhbərliyi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəyir, Tramp da razılıq verib

    Region
    20:17

    ABŞ lideri İrana hücumun səbəbini açıqlayıb: İki həftəyə nüvə başlığına sahib olacaqdılar

    Region
    20:10

    Tramp: ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti