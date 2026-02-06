Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
Energetika
- 06 fevral, 2026
- 22:06
Biləsuvar şəhərinin bəzi ərazilərinin elektrik enerjisi verlişində fasilə yaranacaq.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, fevralın 7-də Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Biləsuvar" yarımstansiyasından qidalanan 10 kV-luq 11 saylı hava xəttində təmir və xətt boyunca ağac budanması işləri həyata keçiriləcək.
Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 13:00-dək şəhər ərazisində Mübariz İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmayılov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir və ağac budanması işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
22:20
Kriptovalyuta bazarı bir gündə 436 mindən çox mövqe itiribMaliyyə
22:06
Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
21:46
Baş katib: ATƏT Avropada müharibənin qarşısını almağa çalışırDigər ölkələr
21:38
KİV: "Hizbullah"ın kəşfiyyat rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
21:33
AŞF prezidenti: Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondunun artırılması nəzərdə tutulubFərdi
21:24
Rauf Məmmədov: Azərbaycan çempionatında gənc və potensiallı şahmatçılar çoxluq təşkil edirFərdi
21:19
Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun təyinatları məlum olubFutbol
21:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilibKomanda
20:53