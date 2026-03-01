Tramp İranı cavab hücumunda görünməmiş güc zərbəsi ilə hədələyib
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 09:47
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran zərbələrini gücləndirəcəyi təqdirdə Tehranı görünməmiş güclə hədələyib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində bəyanat verib.
"İran indicə çox sərt, əvvəllər olmadığından daha sərt zərbə endirəcəklərini açıqlayıb. Onlar bunu etməsələr daha yaxşı olar, çünki əgər etsələr, biz onlara əvvəllər heç vaxt görünməmiş güclə zərbə endirəcəyik", - ABŞ lideri yazıb.
Son xəbərlər
10:28
Özbəkistan XİN: İranda xəsarət alanlar arasında respublika vətəndaşı yoxdurDigər ölkələr
10:20
Azərbaycan idmançılarının martın 1-nə olan reytinq cədvəli açıqlanıbFərdi
10:14
Media.az xəbər portalının səkkiz yaşı tamam olurMedia
10:10
Əli Laricani: Tezliklə İrana yeni rəhbər seçiləcəkRegion
09:52
ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İranın yüksək vəzifəli kəşfiyyat rəsmisi öldürülübRegion
09:47
Tramp İranı cavab hücumunda görünməmiş güc zərbəsi ilə hədələyibDigər ölkələr
09:44
"Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu mübarizə aparacaqFərdi
09:31
İsrail ərazisinə İrandan raket zərbələrinin endirildiyini elan edibDigər ölkələr
09:20