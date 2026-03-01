İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Lamin Yamal Messi, Ronaldinyo və Ronaldunu geridə qoyub

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 12:30
    Lamin Yamal Messi, Ronaldinyo və Ronaldunu geridə qoyub

    İspaniyanın "Barselona" klubunun gənc futbolçusu Lamin Yamal La Liqanın XXVI turunda "Vilyarreal"a qarşı keçirilən matçda (4:1) tarixi uğura imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, Futbolçunun 18 yaş 230 günlüyündə qeydə alınan bu nəticəsi dünya futbolunun məşhur simalarını geridə qoyması ilə diqqət çəkib.

    Belə ki, o, karyerasında ilk het-trikini 19 yaşında reallaşdıran Lionel Messi və Ronaldinyonu, həmçinin bu uğura 23 yaşında çatan Kriştianu Ronaldunu qabaqlayıb.

    Qeyd edək ki, hazırda yalnız Kilian Mbappe (17 yaş) və Neymar (18 yaş) Yamaldan daha erkən yaşda het-trik müəllifi ola biliblər.

