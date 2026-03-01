İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İranın yeni Ali rəhbərini Ekspertlər Şurası seçəcək

    • 01 mart, 2026
    • 12:42
    İranın yeni Ali rəhbərini Ekspertlər Şurası seçəcək

    İran konstitusiyasına əsasən, Ekspertlər Şurası Ali rəhbərin seçilməsi vəzifəsini öhdəsinə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) teleqram kanalında yayılıb.

    "Hazırda hamımız yaslı və kədərliyik, müsibət də olduqca ağır və böyükdür, lakin İran xalqı bilsin ki, hüquq sistemi və konstitusiyasında bu barədə heç bir qeyri-müəyyənlik yoxdur və təfərrüatları ilə tədbirlər nəzərdə tutulub", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, yeni rəhbərin seçilməsi Ekspertlər Şurasının vəzifəsidir və konstitusiyanın 111-ci maddəsinə əsasən aparılır.

    Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертов
    Assembly of Experts to elect Iran's new Supreme Leader

