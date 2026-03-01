Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертов
01 марта, 2026
- 12:55
Совет экспертов в соответствии с конституцией Ирана изберет нового верховного лидера страны.
Как сообщает Report, данная информация была распространена в телеграм-канале Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
"В настоящее время мы все скорбим, однако пусть иранский народ знает, что в правовой системе и конституции на этот счет нет никакой неопределенности, и все необходимые меры детально предусмотрены", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что выбор нового лидера будет осуществлен в соответствии со статьей 111 конституции Ирана.
