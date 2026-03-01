İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" üçün açıq məşq təşkil olunub

    Fərdi
    • 01 mart, 2026
    • 13:15
    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə Demo team üçün açıq məşq təşkil olunub

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" (nümunəvi çıxış komandası) üçün açıq məşq keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından bildirilib.

    Məşqin əsas məqsədi nümunəvi çıxış qrupu üçün perspektivli və istedadlı idmançıların seçilməsi olub.

    "Demo team" üzrə baş məşqçi Etibar İbrahimovun rəhbərliyi altında keçirilən hazırlıq prosesində 30-dək idmançı iştirak edib.

    taekvondo azərbaycan taekvondo federasiyası Demo team

    Son xəbərlər

    13:35

    Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyik

    Region
    13:15

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" üçün açıq məşq təşkil olunub

    Fərdi
    13:15
    Foto

    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Region
    12:58

    Möhsün Rzayi: Hərbi əməliyyatlar Xameneinin qisası alınana qədər davam edəcək

    Region
    12:52

    İran vətəndaşları ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinə hücum ediblər

    Digər ölkələr
    12:48

    Tehranda bir neçə partlayış səsi eşidilib

    Region
    12:42

    İranın yeni Ali rəhbərini Ekspertlər Şurası seçəcək

    Region
    12:40

    İranda öldürülən yüksəkvəzifəli şəxslərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    12:36

    Sabah Bakıda 10 dərəcə isti olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti