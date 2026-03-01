Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" üçün açıq məşq təşkil olunub
Fərdi
- 01 mart, 2026
- 13:15
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" (nümunəvi çıxış komandası) üçün açıq məşq keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından bildirilib.
Məşqin əsas məqsədi nümunəvi çıxış qrupu üçün perspektivli və istedadlı idmançıların seçilməsi olub.
"Demo team" üzrə baş məşqçi Etibar İbrahimovun rəhbərliyi altında keçirilən hazırlıq prosesində 30-dək idmançı iştirak edib.
