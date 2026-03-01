Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп пригрозил Ирану ударом "невиданной ранее силы" при ответной атаке

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 09:38
    Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной ранее силы при ответной атаке

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану атакой "невиданной силы" в случае интенсификации ударов со стороны Ирана.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

    "Иран только что заявил, что сегодня собирается нанести очень сильный удар, более мощный, чем когда-либо ранее. Им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним с невиданной ранее силой", - написал американский лидер.

    Tramp İranı cavab hücumunda görünməmiş güc zərbəsi ilə hədələyib

