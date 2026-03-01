Трамп пригрозил Ирану ударом "невиданной ранее силы" при ответной атаке
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 09:38
Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану атакой "невиданной силы" в случае интенсификации ударов со стороны Ирана.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.
"Иран только что заявил, что сегодня собирается нанести очень сильный удар, более мощный, чем когда-либо ранее. Им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним с невиданной ранее силой", - написал американский лидер.
