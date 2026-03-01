İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 13:15
    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    İrandan 3 nəfər Banqladeş, 3 nəfər Qətər və 1 nəfər Pakistan vətəndaşı həmin ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən Azərbaycana təxliyə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi həmin şəxslərə keçid üçün zəruri şərait yaradıb.

    İordaniya Krallığının diplomatik nümayəndəliyinin 4 nəfər üzvünün təxliyəsi həyata keçirilir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Tacikistan, İtaliya vətəndaşları, Səudiyyə Ərəbistanının diplomatları Azərbaycana təxliyə edilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    İrandan 5 nəfər Tacikistan vətəndaşı "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən Azərbaycana təxliyə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi həmin şəxslərə keçid üçün zəruri şərait yaradıb.

    Onlar İran İslam Respublikasına müalicəyə getsələr də, mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıblar.

    Hazırda Səudiyyə Ərəbistanının 18 nəfərlik diplomatik nümayəndə heyəti "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən təxliyə olunur.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl 30 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, 1 nəfər İtaliya vətəndaşı ölkəmizə təxliyə olunub.

    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB
    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB
    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB
    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB
    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Astara sərhəd-keçid məntəqəsi Tacikistan vətəndaşları Səudiyyə Ərəbistanı İrana hərbi zərbələr
    Foto
    Граждане Бангладеш, Катара и Пакистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    13:35

    Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyik

    Region
    13:15

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" üçün açıq məşq təşkil olunub

    Fərdi
    13:15
    Foto

    Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Region
    12:58

    Möhsün Rzayi: Hərbi əməliyyatlar Xameneinin qisası alınana qədər davam edəcək

    Region
    12:52

    İran vətəndaşları ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinə hücum ediblər

    Digər ölkələr
    12:48

    Tehranda bir neçə partlayış səsi eşidilib

    Region
    12:42

    İranın yeni Ali rəhbərini Ekspertlər Şurası seçəcək

    Region
    12:40

    İranda öldürülən yüksəkvəzifəli şəxslərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    12:36

    Sabah Bakıda 10 dərəcə isti olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti