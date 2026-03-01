Граждане Бангладеш, Катара и Пакистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

В связи с ситуацией в Иране через пограничный пункт пропуска "Астара" в Азербайджан эвакуированы три гражданина Бангладеш, три гражданина Катара и один гражданин Пакистана.

Как передает Report, азербайджанская сторона создала для этих лиц необходимые условия для пересечения границы.

Ранее в Азербайджан были эвакуированы граждане Таджикистана и Италии, а также дипломаты Саудовской Аравии.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

13:09

Дипломатическая делегация Саудовской Аравии и пять граждан Таджикистана эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу.

Как сообщает Report, азербайджанская сторона создала необходимые условия для пересечения границы указанными лицами.

На фоне ударов по Ирану граждане Таджикистана были вынуждены вернуться на родину, прервав лечение. Также 18 дипломатов Саудовской Аравии эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".

Отметим, что ранее 30 граждан Азербайджана и один гражданин Италии были эвакуированы через нашу страну.