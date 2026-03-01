İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran vətəndaşları ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinə hücum ediblər

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 12:52
    İran vətəndaşları ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinə hücum ediblər

    Hazırda İraqda olan İran vətəndaşları ABŞ-nin Bağdaddakı səfirliyinə hücum ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İran vətəndaşları Ali rəhbər Əli Xameneinin öldürülməsindən sonra Bağdad şəhərinin yaşıl zonasına (şəhərin mərkəzi hissəsi, səfirliklər və xarici şirkətlərin olduğu ərazi – red.) da hücum ediblər.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. Hücumlar nəticəsində İranda bəzi yüksəkvəzifəli şəxslər öldürülüb. Onların arasında ölkənin Ali rəhbəri Əli Xamenei də var.

    ABŞ-nin Bağdaddakı səfirliyi İran Əli Xamenei
