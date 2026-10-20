İsa Həbibbəyli: Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin proqnozları həmişə düz çıxıb
Daxili siyasət
- 20 oktyabr, 2026
- 11:37
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AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələ ilə bağlı bu günə qədər verdiyi proqnozlar düz çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli "Azərbaycanda seysmologiya elminin inkişafı: proqnozlaşdırmadan akademik tədqiqatlaradək" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışında deyib.
O, həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda zəlzələ xofunun, süni ajiotajın aradan qaldırılması baxımından Qurban Yetirmişlinin də əməyi var: "Mən onun proqnozlarına inanıram".
Akademik vurğulayıb ki, dünyada heç bir seysmoloji xidmət mərkəzi baş verəcək zəlzələ barədə bir dəqiqə əvvəldən xəbər verə bilmir.
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