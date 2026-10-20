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    İsa Həbibbəyli: Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin proqnozları həmişə düz çıxıb

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:37
    İsa Həbibbəyli: Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin proqnozları həmişə düz çıxıb

    AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələ ilə bağlı bu günə qədər verdiyi proqnozlar düz çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli "Azərbaycanda seysmologiya elminin inkişafı: proqnozlaşdırmadan akademik tədqiqatlaradək" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışında deyib.

    O, həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda zəlzələ xofunun, süni ajiotajın aradan qaldırılması baxımından Qurban Yetirmişlinin də əməyi var: "Mən onun proqnozlarına inanıram".

    Akademik vurğulayıb ki, dünyada heç bir seysmoloji xidmət mərkəzi baş verəcək zəlzələ barədə bir dəqiqə əvvəldən xəbər verə bilmir.

    İsa Həbibbəyli Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Zəlzələ
    Иса Габиббейли: Прогнозы сейсмологической службы всегда подтверждались
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