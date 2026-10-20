Иса Габиббейли: Прогнозы сейсмологической службы всегда подтверждались
Внутренняя политика
- 20 октября, 2026
- 12:00
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Прогнозы Республиканского центра сейсмологической службы относительно землетрясений до сих пор подтверждались.
Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА академик Иса Габиббейли на конференции "Развитие науки сейсмологии в Азербайджане: от прогнозирования до академических исследований".
По его словам, заслуга руководителя центра Гурбана Етирмишли заключается также в том, что ему удалось снизить страх перед землетрясениями и предотвратить искусственный ажиотаж вокруг этой темы.
"Я верю его прогнозам", - подчеркнул Габиббейли.
Академик отметил, что ни один сейсмологический центр в мире не способен спрогнозировать землетрясение непосредственно перед его началом.
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