Иса Габиббейли: Прогнозы сейсмологической службы всегда подтверждались

Прогнозы Республиканского центра сейсмологической службы относительно землетрясений до сих пор подтверждались.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА академик Иса Габиббейли на конференции "Развитие науки сейсмологии в Азербайджане: от прогнозирования до академических исследований".

По его словам, заслуга руководителя центра Гурбана Етирмишли заключается также в том, что ему удалось снизить страх перед землетрясениями и предотвратить искусственный ажиотаж вокруг этой темы.

"Я верю его прогнозам", - подчеркнул Габиббейли.

Академик отметил, что ни один сейсмологический центр в мире не способен спрогнозировать землетрясение непосредственно перед его началом.