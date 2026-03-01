Граждане Ирана атаковали посольство США в Ираке

Находящиеся в Ираке граждане Ирана атаковали посольство США в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным источника, после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранские граждане также предприняли попытки атаковать "зеленую зону" Багдада - центральную часть города, где расположены посольства и офисы иностранных компаний.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В результате атак погибли ряд высокопоставленных иранских должностных лиц, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.