Граждане Ирана атаковали посольство США в Ираке

    • 01 марта, 2026
    • 13:10
    Находящиеся в Ираке граждане Ирана атаковали посольство США в Багдаде.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    По данным источника, после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранские граждане также предприняли попытки атаковать "зеленую зону" Багдада - центральную часть города, где расположены посольства и офисы иностранных компаний.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В результате атак погибли ряд высокопоставленных иранских должностных лиц, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.

