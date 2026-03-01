Граждане Ирана атаковали посольство США в Ираке
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 13:10
Находящиеся в Ираке граждане Ирана атаковали посольство США в Багдаде.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
По данным источника, после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранские граждане также предприняли попытки атаковать "зеленую зону" Багдада - центральную часть города, где расположены посольства и офисы иностранных компаний.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В результате атак погибли ряд высокопоставленных иранских должностных лиц, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.
Последние новости
13:37
В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию ХаменеиВ регионе
13:20
Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в ИранеДругие страны
13:19
Фото
Граждане Бангладеш, Катара и Пакистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:17
В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшиеДругие страны
13:14
Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть ХаменеиВ регионе
13:10
Граждане Ирана атаковали посольство США в ИракеДругие страны
12:58
В Тегеране прогремели взрывыВ регионе
12:55
Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертовВ регионе
12:50