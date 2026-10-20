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    Azərbaycanda oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Azərbaycanda oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən respublika üzrə oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.

    Bu barədə "Report"a ƏƏSMN-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, oktyabrın 14-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu, bu gün isə ölkəmizin bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.

    Pensiya ödənişləri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    В Азербайджане завершены выплаты октябрьских пенсий
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