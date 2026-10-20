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    В Азербайджане завершены выплаты октябрьских пенсий

    Социальная защита
    • 20 октября, 2026
    • 11:53
    В Азербайджане завершены выплаты октябрьских пенсий

    В Азербайджане завершены пенсионные выплаты за октябрь.

    Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, выплаты осуществил Государственный фонд социальной защиты.

    По данным ведомства, 7 октября пенсии за октябрь были выплачены лицам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а сегодня - в регионах страны. Также выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.

    Azərbaycanda oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb
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