В Азербайджане завершены выплаты октябрьских пенсий
Социальная защита
- 20 октября, 2026
- 11:53
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В Азербайджане завершены пенсионные выплаты за октябрь.
Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, выплаты осуществил Государственный фонд социальной защиты.
По данным ведомства, 7 октября пенсии за октябрь были выплачены лицам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а сегодня - в регионах страны. Также выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.
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