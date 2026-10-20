В Азербайджане завершены выплаты октябрьских пенсий

В Азербайджане завершены пенсионные выплаты за октябрь.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, выплаты осуществил Государственный фонд социальной защиты.

По данным ведомства, 7 октября пенсии за октябрь были выплачены лицам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а сегодня - в регионах страны. Также выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.