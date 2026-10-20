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    ARDNF-in investisiya portfelində dolların payı 71 %-ə çatıb

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:44
    ARDNF-in investisiya portfelində dolların payı 71 %-ə çatıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiya portfelinin dəyəri 74 milyard 3 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 3 milyard 841 milyon ABŞ dolları və yaxud 5,5 % çoxdur.

    Məlumata görə, hazırda ARDNF-in investisiyalarının 70,9 %-i (52 milyard 466,8 milyon) ABŞ dollarındadır. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 3,1 faiz bəndi çoxdur.

    Əvəzində investisiya portfelində avronun payı 3,2 faiz bəndi azalaraq 16,8 %-ə (10 milyard 993,4 milyon) düşüb.

    Hesabat dövründə portfeldə ingilis funt sterlinqinin payı 0,1 faiz bəndi azalaraq 4,8 % (2 milyard 554,7 milyon), Çin yuanının payı dəyişməyərək 2,3 % (11 milyard 615,3 milyon), yapon yeninin payı 0,1 faiz bəndi artaraq 1,5 % (169 milyon 479,4 min), digər xarici valyutaların payı isə 0,1 faiz bəndi artaraq 3,7 % (2 milyard 743,9 milyon dollar ekvivalentində) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə ARDNF-in aktivləri isə 74 milyard 4 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,5 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
    Долларовые активы в инвестпортфеле ГНФАР достигли $52,5 млрд
    Value of SOFAZ investment portfolio reaches $74B
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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