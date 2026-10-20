Долларовые активы в инвестпортфеле ГНФАР достигли $52,5 млрд

Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября этого года составила $74 млрд 3 млн, что на $3 млрд 841 млн, или на 5,5% больше, чем на 1 октября прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно данным, в настоящее время 70,9% инвестиций ГНФАР ($52 млрд 466,8 млн) номинированы в долларах США - на 3,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Доля евро в инвестиционном портфеле снизилась на 3,2 процентного пункта - до 16,8% ($10 млрд 993,4 млн). Доля британского фунта стерлингов сократилась на 0,1 п.п. - до 4,8% ($2 млрд 554,7 млн), доля китайского юаня не изменилась и составила 2,3% ($11 млрд 615,3 млн). Доля японской иены выросла на 0,1 п.п. - до 1,5% ($169 млн 479,4 тыс.), других иностранных валют - на 0,1 п.п., до 3,7% ($2 млрд 743,9 млн в долларовом эквиваленте).

На 1 октября активы ГНФАР составили $74 млрд 4 млн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.