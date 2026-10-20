ARDNF III rübdə də qızıl satmayıb
- 20 oktyabr, 2026
- 11:38
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Bu ilin III rübündə də Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) qızıl satmayıb və qızıl ehtiyatlarını 178,1 ton saxlayıb.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Bununla belə, bu il oktyabrın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelində qızılın xüsusi çəkisi 32,3 % olub ki, bu da iyulun 1-nə nisbətən 0,9 faiz bəndi çoxdur. 2025-ci ilin oktyabrın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelində qızılın xüsusi çəkisi 32,8 % olub.
Fondun bu il üçün təsdiq olunmuş investisiya portfelinə əsasən, qızıl altportfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 4 % olmaqla, investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 35 %-ə qədəri ola bilər.
Bu il oktyabrın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelinin ümumi dəyəri 74 milyard 3 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 5,5 % çoxdur. Hesabat tarixinə Fondun aktivləri isə 74 milyard 4 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,5 % çoxdur.