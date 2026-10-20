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    ГНФАР не продавал золото в III квартале

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 11:43
    ГНФАР не продавал золото в III квартале

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в III квартале 2026 года не продавал золото, сохранив объем запасов на уровне 178,1 тонны.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, на 1 октября доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 32,3%.

    По сравнению с показателем на 1 июля доля драгоценного металла увеличилась на 0,9 процентного пункта. На 1 октября 2025 года она составляла 32,8%.

    Согласно утвержденным на 2026 год параметрам инвестиционного портфеля фонда, доля золотого субпортфеля может достигать 35% его совокупной стоимости. При этом максимально допустимое отклонение в сторону увеличения установлено на уровне 4%.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Драгоценные металлы
    ARDNF III rübdə də qızıl satmayıb
    44 - Tezliklə
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