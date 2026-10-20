ГНФАР не продавал золото в III квартале
Финансы
- 20 октября, 2026
- 11:43
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в III квартале 2026 года не продавал золото, сохранив объем запасов на уровне 178,1 тонны.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, на 1 октября доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 32,3%.
По сравнению с показателем на 1 июля доля драгоценного металла увеличилась на 0,9 процентного пункта. На 1 октября 2025 года она составляла 32,8%.
Согласно утвержденным на 2026 год параметрам инвестиционного портфеля фонда, доля золотого субпортфеля может достигать 35% его совокупной стоимости. При этом максимально допустимое отклонение в сторону увеличения установлено на уровне 4%.
Последние новости
13:12
Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банковФинансы
13:12
Каллас: Украина ежедневно теряет 60 млн евро из-за проблем с экспортом продукции АПКДругие страны
13:11
Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимумаИнфраструктура
13:09
Макрон договорился о ежемесячных поставках дизтоплива во Францию из ОАЭ и БахрейнаДругие страны
13:03
Фото
В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды МирзиёевойВнешняя политика
12:58
Спикер Курултая Казахстана призвал укреплять межпарламентские связи с АзербайджаномВнешняя политика
12:56
Арчил Сихарулидзе: Дружба между Азербайджаном и Грузией должна развиваться и дальшеВнешняя политика
12:56
Липперт: "Сабах" обрел уверенность, а "Боруссия" далека от идеальной формыФутбол
12:52
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дождиЭкология