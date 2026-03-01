Özbəkistan XİN: İranda xəsarət alanlar arasında respublika vətəndaşı yoxdur
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 10:28
Tehrana və İranın digər şəhərlərinə endirilən zərbələr nəticəsində Özbəkistan vətəndaşı xəsarət almayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İranda xəsarət alanlar arasında Özbəkistan vətəndaşı yoxdur. Özbəkistan Respublikasının İrandakı səfirliyi hazırda İranda 81 Özbəkistan vətəndaşının olduğunu bildirir", - açıqlamada deyilir.
Səfirliyin məlumatına görə, onlardan səkkizi diplomatik nümayəndəlik işçisi, doqquzu Qumda təhsil alan tələbə, 55 nəfəri İranda daimi yaşayan vətəndaş və doqquzu şəxsi səfərlərdə olan şəxslərdir.
Mətbuat xidməti qeyd edib ki, səfirlik həmvətənlərlə daimi əlaqə saxlayır.
Son xəbərlər
10:28
Özbəkistan XİN: İranda xəsarət alanlar arasında respublika vətəndaşı yoxdurDigər ölkələr
10:20
Azərbaycan idmançılarının martın 1-nə olan reytinq cədvəli açıqlanıbFərdi
10:14
Media.az xəbər portalının səkkiz yaşı tamam olurMedia
10:10
Əli Laricani: Tezliklə İrana yeni rəhbər seçiləcəkRegion
09:52
ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İranın yüksək vəzifəli kəşfiyyat rəsmisi öldürülübRegion
09:47
Tramp İranı cavab hücumunda görünməmiş güc zərbəsi ilə hədələyibDigər ölkələr
09:44
"Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu mübarizə aparacaqFərdi
09:31
İsrail ərazisinə İrandan raket zərbələrinin endirildiyini elan edibDigər ölkələr
09:20