МИД Узбекистана: cреди пострадавших в Иране нет граждан республики
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 09:35
Граждане Узбекистана не пострадали в ходе ударов по Тегерану и другим иранским городам.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
"Среди пострадавших в Иране нет граждан Узбекистана. Посольство Республики Узбекистан в Иране сообщает, что на данный момент на территории Ирана находится 81 гражданин Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По данным посольства, из них 8 сотрудников диппредставительств, 9 студентов, обучающихся в городе Кум, 55 граждан, постоянно проживающих на территории Ирана, а еще 9 - это лица, находящиеся в частных поездках.
"Посольство поддерживает постоянную связь с соотечественниками", - отметили в пресс-службе.
