    Media
    • 01 mart, 2026
    • 10:14
    Bu gün Media.az xəbər portalının səkkiz yaşı tamam olur.

    "Report" xəbər verir ki, portal 2018-ci il martın 1-dən fəaliyyətə başlayıb və qısa müddət ərzində populyarlıq qazanıb.

    Rus dilində xəbərlər dərc edən Media.az 24 saat fasiləsiz işləyir.

    Saytda aktual xəbərlərlə yanaşı, müsahibələr, analitik məqalələr, foto və videoreportajlar da dərc olunur.

    Dəqiq müəyyənləşdirilmiş informasiya siyasəti, aparıcı sosial şəbəkələrdə fəal iş sayəsində Media.az Azərbaycanın mətbuatı məkanında layiqli yerini tutub.

    "Report" İnformasiya Agentliyinin kollektivi Media.az-da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır!

    Сегодня Media.az исполняется 8 лет

