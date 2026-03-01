Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сегодня Media.az исполняется 8 лет

    Медиа
    • 01 марта, 2026
    • 10:12
    Сегодня Media.az исполняется 8 лет

    Сегодня новостному порталу Media.az исполняется 8 лет.

    Как сообщает Report, сайт начал функционировать 1 марта 2018 года и за короткое время приобрел популярность.

    Media.az публикует новости на русском языке, портал функционирует 24 часа в сутки.

    Благодаря четко определенной информационной политике и активной работе в социальных сетях Media.az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.

    Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из Media.az и желает новых творческих успехов!

    Media.az новостной портал
    Media.az xəbər portalının səkkiz yaşı tamam olur

    Последние новости

    10:34

    Роналду получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

    Футбол
    10:25

    Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов на 1 марта

    Индивидуальные
    10:14

    В Иране создан руководящий совет после гибели Хаменеи

    В регионе
    10:12

    Сегодня Media.az исполняется 8 лет

    Медиа
    09:56

    В результате ударов США и Израиля погиб высокопоставленный сотрудник разведки Ирана

    В регионе
    09:38

    Трамп пригрозил Ирану ударом "невиданной ранее силы" при ответной атаке

    Другие страны
    09:35

    МИД Узбекистана: cреди пострадавших в Иране нет граждан республики

    Другие страны
    09:13

    ЦАХАЛ сообщил о запуске очередной волны ракет из Ирана по Израилю

    Другие страны
    08:59

    КСИР в ходе шестой волны ударов атаковали до 30 объектов США и Израиля

    Другие страны
    Лента новостей