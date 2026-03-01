Сегодня Media.az исполняется 8 лет
Медиа
- 01 марта, 2026
- 10:12
Сегодня новостному порталу Media.az исполняется 8 лет.
Как сообщает Report, сайт начал функционировать 1 марта 2018 года и за короткое время приобрел популярность.
Media.az публикует новости на русском языке, портал функционирует 24 часа в сутки.
Благодаря четко определенной информационной политике и активной работе в социальных сетях Media.az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.
Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из Media.az и желает новых творческих успехов!
