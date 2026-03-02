Посольство Японии в Баку приостановило деятельность из-за ситуации на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 12:40
Посольство Японии в Баку заявило о приостановке деятельности на неопределенный срок на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом посольство сообщило в соцсети Facebook.
"Наше посольство приостановило свою деятельность на неопределенный срок в связи с событиями в регионе. Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены. Просим принять это к сведению и приносим извинения за причиненные неудобства",- говорится в заявлении.
