    Посольство Японии в Баку приостановило деятельность из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 12:40
    Посольство Японии в Баку приостановило деятельность из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Посольство Японии в Баку заявило о приостановке деятельности на неопределенный срок на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом посольство сообщило в соцсети Facebook.

    "Наше посольство приостановило свою деятельность на неопределенный срок в связи с событиями в регионе. Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены. Просим принять это к сведению и приносим извинения за причиненные неудобства",- говорится в заявлении.

    Япония Посольство приостановка деятельности Удары по Ирану
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi regiondakı vəziyyətlə əlaqədar fəaliyyətini dayandırıb
    Japanese Embassy in Baku suspends operation due to ongoing events in Middle East

