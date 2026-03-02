İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 12:41
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi regiondakı vəziyyətlə əlaqədar fəaliyyətini dayandırıb

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi regiondakı vəziyyətlə əlaqədar fəaliyyətini dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesabında qeyd olunub.

    "Regionda baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq səfirlik fəaliyyətini qeyri-müəyyən müddətə qədər dayandırıb. Viza üçün sənədlərin qəbulu və hazır vizaların verilməsi də dayandırılıb. Nəzərə almağınızı xahiş edirik. Narahatlığa görə üzr istəyirik", - səfirliyin açıqlamasında bildirilib.

    Посольство Японии в Баку приостановило деятельность из-за ситуации на Ближнем Востоке
    Japanese Embassy in Baku suspends operation due to ongoing events in Middle East

