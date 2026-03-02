Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 02 марта, 2026
    • 12:51
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем возможны осадки, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 6-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны периодические осадки, не исключаются снег и туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорных районах 10-15, днем 0-5° мороза.

    Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:28

    На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:26

    Иран заявляет, что вчера Израиль и США атаковали ядерные объекты в Натанзе

    Другие страны
    13:20

    Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проекты

    Внешняя политика
    13:20

    Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в Ираке

    Энергетика
    13:17

    M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации будет расширен и на другие балканские страны - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    13:16

    Стоимость золота превысила $5 400 за унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    13:13

    В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:12

    МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского пролива

    Другие страны
    13:07

    Дорожная полиция: права станут обязательными для водителей мопедов в Азербайджане с 26 марта

    Внутренняя политика
    Лента новостей