Сегодня день памяти академика Зарифы Алиевой

Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Как напоминает Report, сегодня минует 41 год с кончины Зарифы Алиевой.

З.Алиева скончалась 15 апреля 1985-го года в Москве. В 1994 году ее останки были перевезены из Новодевичьего кладбища Москвы в Баку и захоронены на Аллее почетного захоронения около могилы отца.

Зарифа Азиз гызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики.

В 1947 году окончила Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н.Нариманова. З. Алиева являлась научным сотрудником Азербайджанского научно-исследовательского института глазных болезней, с 1969 года доцентом кафедры глазных болезней Азербайджанского института усовершенствования врачей им. А. Алиева, профессором, заведующей лабораторией профессиональных заболеваний органов зрения, заведующей кафедрой офтальмологии (1982-1985).

Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологии в Азербайджане. Она является одним из авторов многих крупных исследований, посвященных ранее широко распространенной в Азербайджане трахоме, заболеваниям органа зрения, связанных с профессиональной деятельностью, в том числе, в химической и электронной промышленности, а также современным проблемам офтальмологии, в частности, научных произведений "Терапевтическая офтальмология", "Основы иридодиагностики", автором 12 монографий, учебников и учебных пособий, 150 научных работ, 1 изобретения и 12 рационализаторских предложений. Она вложила немало труда в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.

Академик Зарифа Алиева являлась членом Президиума Всесоюзного общества офтальмологов, Советского комитета защиты мира, правления Азербайджанского общества офтальмологии, членом редколлегии журнала "Вестник офтальмологии" (Москва).

За высокие научные достижения в 1981 году она была удостоена премии имени М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР.