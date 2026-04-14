США смягчили ряд санкций против Венесуэлы

США ослабили санкции в отношении ряда банков, а также правительства Венесуэлы.

Как передает Report, об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами.

Согласно документу, Вашингтон разрешил с определенными оговорками заключение коммерческих контрактов с венесуэльским правительством, при этом транзакции с лицами, находящимися в России, Иране, КНДР и на Кубе, а также операции с китайскими организациями остаются под запретом.

Кроме того, международные транзакции и предоставление финуслуг разрешаются банкам Banco Central de Venezuela; Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal (Banco de Venezuela); Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.; Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal (Banco del Tesoro).

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.