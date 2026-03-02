İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 02 mart, 2026
    • 12:32
    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Bakıda və rayonlarda martın 3-də yağıntılı hava şəraiti gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər zəif duman. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-3° isti, gündüz 6-10° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 60-65 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-5° isti, gündüz 9-14° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15° şaxta, gündüz 0-5° şaxta olacaq.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

    mart havası yağıntılı hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Son xəbərlər

    13:14

    Türkiyə "Amerika hərbi bazasının vurulması" iddiasını təkzib edilib

    Region
    13:07

    İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    AzVİF İcraiyyə Komitəsinin iclasında "Bakı-Xankəndi" yarışının hazırlıq prosesi müzakirə edilib

    Fərdi
    13:05

    İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirib

    Region
    13:04

    TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

    Energetika
    13:03

    Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib

    Region
    13:03
    Video

    Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdi

    Biznes
    13:01

    Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:57
    Video

    İran dronları "Saudi Aramco"nun ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib - YENİLƏNİB

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti