    На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 02 марта, 2026
    • 13:28
    На автодороге Баку-Губа автокран, нарушив правила проезда железнодорожного переезда, оказался на пути следования тепловоза.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Как уточняется, машинист немедленно прибегнул к экстренному торможению, однако ввиду слишком короткой дистанции предотвратить столкновение не удалось.

    По данному факту начато расследование.

    "АЖД в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с призывом проявлять максимальную осторожность при подъезде к железнодорожным переездам, продолжать движение исключительно после того, как они убедятся в отсутствии приближающегося поезда, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - подчеркнули в АЖД.

    В Сумгайыте на железнодорожном переезде поезд протаранил грузовик "КамАЗ".

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на отрезке автодороги Баку-Губа, пролегающем через территорию города.

    Вследствие столкновения поезда, находившегося в движении, с грузовым автомобилем "КамАЗ" последний перевернулся. Транспортному средству причинен значительный материальный ущерб.

    К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

    Пту проводится расследование.

    Сумгайыт КамАЗ столкновение с поездом ДТП автокран Азербайджанские железные дороги нарушение ПДД
