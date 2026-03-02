На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНО

На автодороге Баку-Губа автокран, нарушив правила проезда железнодорожного переезда, оказался на пути следования тепловоза.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как уточняется, машинист немедленно прибегнул к экстренному торможению, однако ввиду слишком короткой дистанции предотвратить столкновение не удалось.

По данному факту начато расследование.

"АЖД в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с призывом проявлять максимальную осторожность при подъезде к железнодорожным переездам, продолжать движение исключительно после того, как они убедятся в отсутствии приближающегося поезда, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - подчеркнули в АЖД.

12:58

В Сумгайыте на железнодорожном переезде поезд протаранил грузовик "КамАЗ".

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на отрезке автодороги Баку-Губа, пролегающем через территорию города.

Вследствие столкновения поезда, находившегося в движении, с грузовым автомобилем "КамАЗ" последний перевернулся. Транспортному средству причинен значительный материальный ущерб.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Пту проводится расследование.