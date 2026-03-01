"Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu mübarizə aparacaq
Fərdi
- 01 mart, 2026
- 09:44
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinə bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, yarışın son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu tatmi üzərinə çıxacaq.
Murad Fətiyev (90 kq), Mədinə Kaisinova (78 kq), Əjdər Bağırov (100 kq) 1/16 finalda yarışacaq. "Zelim Kotsoyev (100 kq), Kənan Nəsibov və Camal Qəamzatxanov (hər ikisi +100 kq) isə 1/8 finaldan mübarizəyə qoşulacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Ömər Rəcəbli (81 kq), Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) isə gümüş medal qazanıblar.
