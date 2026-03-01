İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    • 01 mart, 2026
    • 09:44
    Böyük Dəbilqə turnirinin son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu mübarizə aparacaq

    Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın son günündə Azərbaycanın 6 cüdoçusu tatmi üzərinə çıxacaq.

    Murad Fətiyev (90 kq), Mədinə Kaisinova (78 kq), Əjdər Bağırov (100 kq) 1/16 finalda yarışacaq. "Zelim Kotsoyev (100 kq), Kənan Nəsibov və Camal Qəamzatxanov (hər ikisi +100 kq) isə 1/8 finaldan mübarizəyə qoşulacaq.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Ömər Rəcəbli (81 kq), Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) isə gümüş medal qazanıblar.

    Özbəkistan Daşkənd Murad Fətiyev Zelim Kotsoyev

