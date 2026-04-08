İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan Premyer Liqasında məhsuldarlıq seriyası: XXI əsrin rekordu yenilənib

    Futbol
    • 08 aprel, 2026
    • 11:02
    Azərbaycan Premyer Liqasında məhsuldarlıq seriyası: XXI əsrin rekordu yenilənib

    Misli Premyer Liqasında məhsuldar turlar seriyası davam edir.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, XXVI turda 23 qol vurulub və orta məhsuldarlıq 3,83-ə bərabər olub

    Bu göstərici ardıcıl 4-cü dəfə 3 və ya daha yüksək olub. XXIII turda 21 (3,50), XXIV turda 19 (3,17), XXV turda 18 (3,00) qol vurulub.

    III dövrənin startından yaşanan bu məhsuldarlıq seriyası Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində XXI əsrin rekordudur.

    Daha uzun seriya 2000/2001 mövsümünün ilk yarısına təsadüf edib. Həmin vaxt II-VIII turlarda ardıcıl 7 dəfə orta məhsuldarlıq 3 və ya daha yüksək olub. Sonrakı illərdə isə belə seriyalar 3 turdan uzun sürməyib.

    Misli Premyer Liqası XXI əsrin məhsuldarlıq rekordu Peşəkar Futbol Liqası

