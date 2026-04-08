Azərbaycanda 10 milyon dollar nizamnamə kapitalı olan yeni şirkət yaradılıb
Biznes
- 08 aprel, 2026
- 10:47
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Rynex Solutions" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 7-ci mikrorayon 7, ev 16A, mənzil 27, nizamnamə kapitalı 10 milyon ABŞ dolları, qanuni təmsilçisi isə Fəxri Fərda oğlu Sadıqovdur.
