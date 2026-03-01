İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fərdi
    01 mart, 2026
    10:20
    Azərbaycan idmançılarının martın 1-nə olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Azərbaycan idmançılarının 2026-cı il martın 1-nə olan reytinq cədvəli açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

    Siyahıya yunan-roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir. Sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (460 xal) ikinci, cüdoçu Zelim Kotsoyev (430 xal) isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Növbəti sıralarda Ülvü Qənizadə (yunan-Roma güləşi, 400 xal), Elcan Hacıyev (cüdo, 370 xal) Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 320 xal), Zelim Tçkayev (cüdo, 320 xal), Arseniy Djioyev sərbəst güləş, 320 xal), Osman Nurmaqomedov (sərbəst güləş, 320 xal), Eldəniz Əzizli (yunan-Roma güləşi, 320 xal) qərarlaşıblar.

