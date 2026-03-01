Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов на 1 марта
Индивидуальные
- 01 марта, 2026
- 10:25
Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов на 1 марта 2026 года.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, список возглавляет борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (480 баллов).
Борец вольного стиля Гиорги Мешвилдишвили (460 баллов) занял второе место, а дзюдоист Зелим Коцоев (430 баллов) расположился на третьей позиции.
Далее в списке следуют Ульву Ганизаде (греко-римская борьба, 400 баллов), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 370 баллов), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 320 баллов), Зелим Тчкаев (дзюдо, 320 баллов), Арсений Джиоев (вольная борьба, 320 баллов), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 320 баллов), Эльданиз Азизли (греко-римская борьба, 320 баллов).
Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов на 1 марта
